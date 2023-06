Fire Emblem komt naar NSO+

Speel Fire Emblem vanaf 23 juni als lid van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket!

Begin deze maand verblijde Nintendo de NSO-leden al met wat nieuwe toevoegingen aan de NSO-collectie. Zo kwam onder andere Kirby Tilt ‘n’ Tumble naar de Game Boy Color op de Nintendo Switch. Echter blijkt dat nog niet alles voor deze maand te zijn. Nintendo Nederland heeft in een Twitter-bericht onthuld dat we volgende week Fire Emblem zullen ontvangen. Deze klassieker zal via de Game Boy Advance-applicatie op de Switch speelbaar zijn. Spelen kan vanaf 23 juni, wat nog een week wachten betekent.

Speel de Game Boy Advance-klassieker waarmee de #FireEmblem-serie in het Westen debuteerde! Fire Emblem komt op 23 juni naar #NintendoSwitchOnline + Uitbreidingspakket. pic.twitter.com/WdKfAWa8Kz — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 16, 2023

Fire Emblem was de eerste FE-titel die in het Westen verscheen. In Japan waren er in de jaren ervoor al verscheidene titels uitgekomen. Het spel bevat de strategische gameplay die je mag verwachten, maar is wel vrij pittig. Al met al is het een mooie toevoeging voor Nintendo Switch Online-leden die ook het Uitbreidingspakket hebben. Zonder Uitbreidingspakket is deze titel niet speelbaar.

Heb jij eerder een Fire Emblem-titel gespeeld? Ga je deze uitproberen? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je benieuwd zijn naar de geschiedenis van FE als serie, dan kan je hier onze special daarover lezen.