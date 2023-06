In september verschijnen de eerste 151 Pokémon in een speciale TCG-set

Pokémon komt met een speciale set die een focus heeft op de eerste generatie Pokémon! Ook Kadabra is terug!

Regelmatig komen er nieuwe uitbreidingen van de Pokémon TCG uit. Zo verscheen vorige week nog Paldea Evolved. Echter, soms komt er een speciale set uit die alleen in speciale producten verkrijgbaar is. Zo ook op 22 september, dan verschijnt namelijk Pokémon TCG: Scarlet & Violet – 151. Zoals de naam al doet voorspellen draait deze set om de 151 Pokémon van generatie 1. Het is tevens de eerste keer in jaren dat er een nieuwe kaart van Kadabra beschikbaar komt. Dit heeft alles te maken met Uri Geller die zijn claim stop heeft gezet.

In tegenstelling tot normale sets waar kaarten gerangschikt zijn op types, is elke kaart in deze set gerangschikt op Pokédex nummer. Buiten de gewone set zijn er natuurlijk ook speciale versies van een aantal kaarten met unieke getekende of geëtste artwork. In de uitbreiding zitten de volgende opvallende kaarten:

12 Pokémon ex

16 Illustration Rare en 7 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

16 geëtste full-art Ultra Rare Pokémon en Supporter-kaarten

3 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Beschikbare bundels

Alle kaarten zitten in acht verschillende producten die binnenkort te bestellen zullen zijn. Dit zijn als volgt:

Scarlet & Violet—151 Elite Trainer Box: bevat negen Scarlet & Violet—151 booster packs, één Illustration Rare-promokaart van Snorlax en verschillende accessoires waaronder dobbelstenen en een verzameldoos.

bevat negen Scarlet & Violet—151 booster packs, één Illustration Rare-promokaart van Snorlax en verschillende accessoires waaronder dobbelstenen en een verzameldoos. Scarlet & Violet—151 Poster Box: bevat drie booster packs, drie promokaarten met eerste partner-Pokémon van Kanto, één grote tweezijdige poster van de originele 151 Pokémon en de kaartillustraties van elke Pokémon in de uitbreiding

bevat drie booster packs, drie promokaarten met eerste partner-Pokémon van Kanto, één grote tweezijdige poster van de originele 151 Pokémon en de kaartillustraties van elke Pokémon in de uitbreiding Scarlet & Violet—151 Binder Collection: bevat vier booster packs en één 9-vaks verzamelmap voor 360 Pokémon TCG-kaarten

bevat vier booster packs en één 9-vaks verzamelmap voor 360 Pokémon TCG-kaarten Scarlet & Violet—151 Booster Bundle: bevat zes booster packs.

bevat zes booster packs. Scarlet & Violet—151 Ultra-Premium Collection: bevat zestien booster packs, één metalen kaart van Hyper Rare Mew ex, één speciale Illustration Rare-promokaart van Mew, één Illustration Rare-promokaart van Mewtwo, één speelmat met gestikte rand van Mew, één opbergdoos, één munt van Mew en verschillende accessoires.

bevat zestien booster packs, één metalen kaart van Hyper Rare Mew ex, één speciale Illustration Rare-promokaart van Mew, één Illustration Rare-promokaart van Mewtwo, één speelmat met gestikte rand van Mew, één opbergdoos, één munt van Mew en verschillende accessoires. Scarlet & Violet—151 ex Box—Alakazam ex: bevat vier booster packs, één Double Rare-kaart van Alakazam ex en twee holografische promokaarten van Kadabra en Abra

bevat vier booster packs, één Double Rare-kaart van Alakazam ex en twee holografische promokaarten van Kadabra en Abra Scarlet & Violet—151 ex Box—Zapdos ex: bevat vier booster packs, één Double Rare-kaart van Zapdos ex, één holografische promokaart van Electabuzz en één extra grote kaart van Zapdos ex

bevat vier booster packs, één Double Rare-kaart van Zapdos ex, één holografische promokaart van Electabuzz en één extra grote kaart van Zapdos ex Scarlet & Violet—151 Mini Tin Collection: bevat twee booster packs, één munt met een van de tien bijzondere stijlen van de verschillende symbolen van het type Energy in de Pokémon TCG en één bij het blik passende artwork-kaart

De uitbreiding zal ook verschijnen in de Pokémon TCG Live-app. Hier is het te spelen vanaf 21 september. Eén dagje voor de gewone release dus.

Voorafgaand aan de release van de traditionele versie kunnen Trainers Scarlet & Violet—151 op 21 september 2023 digitaal spelen via de Pokémon TCG Live-app voor iOS-, Android-, macOS- en Windows-apparaten. De uitbreiding zal verkrijgbaar zijn in de in-game shop, waar spelers voor verschillende producten van Scarlet & Violet—151 kristallen in kunnen wisselen die ze verdiend hebben met het voltooien van dagelijkse missies