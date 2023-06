Moving Out 2 komt op 15 augustus uit

Verhuizen alsof je leven ervan afhangt!

Vorig jaar augustus werd het vervolg op Moving Out aangekondigd. Het eerste deel beoordeelden we met een prachtige 8,2. De verwachting voor Moving Out 2 zijn dus vrij hoog. Middels een trailer heeft uitgever Team17 de releasedatum van deze titel bekendgemaakt. Deze doldwaze verhuisgame verschijnt op 15 augustus 2023 voor de Nintendo Switch. Naast een digitale versie zal er ook een fysieke versie te koop zijn.

Moving Out 2 is net zoals haar voorganger een knotsgekke verhuissimulator die vol zit met humor. Uiteraard is het avontuur vernieuwd waardoor je aan de slag kunt gaan met nog meer gekke en leuke uitdagingen. Bovendien zijn er nieuwe personages aan dit vervolg toegevoegd en keert de Assist Mode terug. Nieuw is dat er online cross-play multiplayer mogelijk is. Daardoor kan je solo en in lokale of online co-op dit spel spelen. Gaat het jou opnieuw lukken om een meester te worden in het verplaatsen van meubels?

