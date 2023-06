Nintendo Nederland deelt 12 handige tips voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

De tips bevatten trouwens geen spoilers, dus wees niet bang!

Het is bijna niet te geloven, maar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is alweer ruim een maand geleden verschenen op de Nintendo Switch. Aangezien het spel zo immens groot kan het best zo zijn dat je zo nu en dan even de weg kwijt bent. Gelukkig heeft Nintendo Nederland zojuist een aantal video’s op haar YouTube-kanaal gezet, die per video een tip bevat. Zo helpen deze video’s de beginnende spelers bijvoorbeeld hoe je de levensduur van jouw wapen moet verlengen of hoe je het beste kunt koken.

Ik had nu natuurlijk alle video’s hieronder kunnen plaatsen waardoor jij ze makkelijk kon bekijken, maar Nintendo Nederland heeft heel handig alle video’s met de bijbehorende tips op hun website gezet. Op deze website kun je trouwens alles vinden. Mocht je dus wat moeite hebben met de game, begrijp je na het bezoeken van de website van Nintendo hopelijk nét ietsjes meer.

