The Lara Croft Collection heeft een releasedatum

Het lange wachten is voorbij.

Feral Interactive en Crystal Dynamics hebben aangekondigd dat The Lara Croft Collection eind deze maand uitkomt op de Nintendo Switch. Deze edities werden eerder aangekondigd in oktober 2021, als onderdeel van het 25-jarige jubileum van de serie. Tot nu was het wachten tot er een releasedatum onthuld zou worden. Wel was er in april een vermoedelijke verwijzing naar de collectie middels een vermelding op de website van ESRB. De collectie bevat Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris.

Beide games vieren het debuut van de Tomb Raider-franchise op de Nintendo Switch. Het zijn op arcade geïnspireerde actie-adventuregames die alle kenmerken van Tomb Raider bevatten. Houd je dus klaar voor veel exploratie, platformactie, het oplossen van puzzels en hectische, snelle gevechten. De twee games ondersteunen ook lokale co-op voor 2 tot 4 spelers.

Lara Croft and the Guardian of Light volgt Lara terwijl ze op zoek gaat naar de Mirror of Smoke. Dit betreft een oud artefact dat zich bevindt in een ruïne, die bekend staat als de Temple of Light. Als Lara Croft de lang verloren Tempel van het Licht vindt in de bergen van Midden-Amerika, bevrijdt ze ongewild een kwade geest. Deze is vastbesloten de wereld in eeuwige duisternis te storten.

Lara Croft and The Temple of Osiris is het vervolg dat zich diep in de woestijnen van Egypte afspeelt. Daar is zojuist een oude tempel van Set is ontdekt. Set, de god van de chaos, regeerde ooit over heel Egypte, nadat hij zijn broer Osiris had vermoord en de andere goden tot slaaf had gemaakt. Toen Egypte niet meer voldoende was, verdween hij in het land van de doden om een leger op te richten dat heel de wereld kon veroveren, maar hij keerde nooit meer terug.

Dit dubbelpakket kan je nu reeds bestellen als pre-order voor €24,99 in de Nintendo eShop. De collectie kan je spelen vanaf 29 juni 2023. Of er nog andere games in de franchise uitkomen, is op dit moment nog niet bekend. Ga jij The Lara Croft Collection kopen als het deze maand uitkomt? Laat het ons weten in een reactie.