Voorlopig toch nog geen plannen voor een Zelda-film?

Super Mario Bros. Movie-producent ontkracht geruchten.

Vorige week postten we het bericht dat Universal en Nintendo aan een deal zouden werken omtrent een Zelda-film. Nu heeft Illumination-producent Chris Meledandri in een interview met The Wrap die geruchten ontkracht. Hij geeft aan geen idee te hebben waar die geruchten vandaan zijn gekomen.

Het succes van de Super Mario Bros.-film heeft Meledandri in ieder geval geen windeieren gelegd:

Onze samenwerking is heel succesvol geweest. Dankzij mijn relatie met Nintendo ben ik nu onderdeel van de directie daar. Dus ik snap waarom mensen hun vermoedens hebben. Chris Meledandri tegen The Wrap

We snappen natuurlijk wel waarom die geruchten ontstaan. De Mario-film is de op-één-na succesvolste animatiefilm ooit. En als je als Nintendo-fan dan kijkt naar welke andere franchises een goede film kunnen worden, dan springt voor velen Zelda met kop en schouders boven de rest uit.

Voor nu ziet het ernaar uit dat we nog even moeten wachten op een Nintendo Cinematic Universe. Gelukkig komt de Super Mario Bros. Movie volgende week uit op dvd en Blu-ray. Dan kunnen we in ieder geval van die film blijven genieten.

Welke Nintendo-franchise verdient volgens jou een eigen film? Laat het ons weten in de comments!