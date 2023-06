[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Nova Lands

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (tijdelijk krijg je 10% korting) (tip: probeer ook eens de gratis demoversie!) – 21 juni 2023

Wat voor game zou je krijgen als je Factorio, Forager, en Satisfactory combineert? Nou, Nova Lands komt daar heel dichtbij in de buurt! In het openwereldspel verken, bouw en automatiseer je namelijk jouw eigen basis. Dit doe je bijvoorbeeld door het verzamelen van materialen zoals steen, hout en mineralen, waar robots jou enorm bij kunnen helpen. Terwijl je de geheimen van deze planeet verkent kun je ook monsters tegenkomen die je moet verslaan. Gaat het jou lukken om van deze nieuwe planeet jouw thuis te maken?

Everdream Valley

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 23 juni 2023

In Everdream Valley kun je eindelijk genieten van de zomervakantie! Tijdens deze vakantie ga je gezellig naar de boerderij van jouw opa, waardoor je lekker twee maandjes weg bent van je ouders. Terwijl je bij jouw opa bent is er genoeg te doen, want je mag namelijk al zijn dieren verzorgen en zelf jouw eigen gewassen verbouwen. Als je even zin hebt in iets anders kan dat natuurlijk ook. Want in het spel kun je onder andere ook een boomhut bouwen, vissen vangen en foto’s maken. Dit hoef je trouwens niet allemaal alleen te doen want je lieve hondje is er om jou te helpen. Gaat dit de allerleukste zomer ooit worden?

Sky Caravan

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 23 juni 2023

In Sky Caravan ga je samen met jouw trouwe bemanning op een reis door de wereld van Skyways. In het spel ontdek je verschillende locaties in de lucht, waaronder een zwevende oceaan. Daarbij ga je aan de slag met spannende missies en maak je lastige keuzes, die niet altijd even goed uit zullen pakken. Gaat het jou lukken om een echte Sky Caravaneer te worden?

