[Sfeerimpressie] AnimeCon 2023 – een heet feestje!

AnimeCon was een heet feestje!

Vorige week zaterdag mochten we een bezoek brengen aan AnimeCon, de langstlopende animeconventie van Nederland. Dit jaar was het de tweede keer in de Broodfabriek. Een ruime locatie in Rijswijk. Benieuwd naar onze ervaring?

Overzichtelijk en goed georganiseerd

De organisatie weet wat ze doen. Al sinds 1999 vindt dit evenement plaats in Nederland en dat is goed te merken. Alles wordt duidelijk aangegeven en de gebieden zijn goed van elkaar te onderscheiden. Op de plattegrond kun je dat heel duidelijk zien. Er zijn, net zoals bij veel andere conventies, veel vergelijkbare hallen. Zo is er een gamegedeelte, een eetgedeelte en een winkelgedeelte. Daarnaast waren er twee grote podia voor allerlei soorten entertainment. Denk aan een cosplaywedstrijd, optredens van diverse artiesten, een AMV (anime music video) competitie en nog veel meer. Laten we eens dieper ingaan op de gamehal, want dat was zeker de moeite waard!

Voor ieder wat wils

De gameruimte op AnimeCon is zo ingericht dat iedereen wel iets kan vinden om mee aan de slag te gaan. Het was allemaal erg ruim opgezet en je zag duidelijk verschil in bijvoorbeeld console, retro of PC-games. Met name het retrogedeelte sprong er echt uit. Een hele lange rij vol met consoles van weleer. Van de Atari tot en met de Nintendo Switch. Je kon het zo gek niet bedenken of het stond er wel. Buiten de standaard spelcomputers waren er ook wat bizarre variaties. Een enorme NES-controller bijvoorbeeld. Met deze controller kon je de allereerste Mario-game spelen. Geen gemakkelijke uitdaging kan ik je vertellen.

Er waren in deze ruimte ook nog wat competities aan de gang. Zo kon je in de ochtend deelnemen aan een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi of later die dag aan een Super Smash Bros. Ultimate-toernooi. Vanwege tijdsgebrek en de hitte heb ik die aan mij voorbij laten gaan, maar bij een volgende editie ga ik zeker een poging wagen! Naast de traditionele manieren om games te spelen, zagen we ook mensen in de weer met Virtual Reality of met games als Guitar Hero of Rockband. Ik kon de verleiding natuurlijk niet weerstaan als muzikant en heb flink wat potjes Rockband gespeeld met onbekenden. Erg leuk om zo contact te maken.

Soms moest je even wachten bij een specifieke console (zoals bij die reusachtige NES-controller), maar de sfeer was hier erg gemoedelijk. Mensen bleven niet te lang hangen en gaven elkaar netjes de kans om de ervaring met elkaar te delen. Als het echt lang duurde was het altijd nog mogelijk om een hapje of drankje te scoren. Het eetgebied begon hier ook namelijk.

Lekker eten, maar de prijzen verschillen flink!

In vergelijking met vorig jaar, toen was ik er ook, was het eetgedeelte een stuk uitgebreider. Een grote plus, want de rijen waren toen niet leuk meer. Op de één of andere manier gaat toch altijd iedereen eten halen rond lunchtijd of rond zes uur in de avond. Door het veel ruimere gebied konden mensen veel sneller bij eettentjes terecht en was er ook veel meer plek. Buiten waren ook veel zitjes gecreëerd, maar zonder schaduwplekken was dit eigenlijk niet te doen. Verder viel ons op dat het eten qua prijs flink kon verschillen. Zo konden wij bijvoorbeeld een portie karaage (gefrituurde Japanse kip) scoren voor 6,50 euro of voor 9 euro. Qua hoeveelheid zat hier niet ongelooflijk veel verschil in. Misschien wel goed om dit zoveel mogelijk gelijk te trekken.

Buiten de prijsverschillen was het eten uiteraard weer een genot. Er zijn zoveel heerlijke gerechten uit Japan die je niet zo makkelijk ergens kunt krijgen. Wat dacht je van de ‘Japanse pannenkoek’ genaamd Okonomiyaki. Naast de Japanse keuken waren ook andere Aziatische keukens van de partij. Korean Chicken, Indiase lekkernijen, een loempia; er was genoeg om uit te kiezen. Een lege portemonnee tot gevolg.

Kunst en koopjes

Tot slot is er op AnimeCon veel ruimte om kunstvormen te tonen. Op de twee verschillende podia kwam vrijwel van alles voorbij. Ik benoemde al de AMV competitie. Voor AnimeCon een onmisbaar stukje entertainment. Tijdens deze presentatie wordt bepaald wie de allerbeste anime music video kan maken. Voor wie het begrip niet kent, check hieronder maar eens dit voorbeeld.

Verder was er natuurlijk de grote koopjeshal waar echt van alles te krijgen was. Hele toffe merchandise bijvoorbeeld, maar ook zelf gebrouwen bier of sake. Er was genoeg om je ogen uit te kijken. Het mooiste van dit soort hallen vind ik echter de kleine kunstenaars die met hun prachtige werk mogen pronken. Een voorbeeld is SelenaSwiftArt die heel veel doet met Nintendo. Zoals je ziet doet ze dit op veel verschillende manieren. Van beeldjes, buttons en sleutelhangers tot geweldige illustraties.

Kortom mijn favoriete plek is dit gebied. Ik kan hier rustig uren rondlopen en genieten van alles wat er te zien is. In het verlengde van deze hal waren er ook nog veel ruimtes waar workshops plaatsvonden. Vanwege ons flitsbezoek en het beperkt aantal plaatsen heb ik dat even gelaten voor wat het is. Je kunt hier onder andere leren om Japanse tekens te leren schrijven of om zelf cosplay te maken. Een kleine greep uit allerlei workshops, vergelijkbaar met wat je op andere conventies tegenkomt. Op Heroes Made in Asia zagen we dit ook.

Een heet feestje!

AnimeCon 2023 was erg leuk voor een dagje. Ik zie mijzelf hier niet een heel weekend rondlopen als bezoeker. Als je onderdeel bent van een cosplay community of aan heel veel workshops mee wil doen, dan is een weekend goed op te vullen. Het warme weer was voor mij wel een domper, maar het mocht de pret niet drukken. Ik heb weer heel veel mooie dingen gezien. Als de organisatie zou kunnen kijken naar een plek met airconditioning zou dat alles wel wat aangenamer maken. Een evenement in juni moet daar tegenwoordig wel echt rekening mee houden, ben ik bang.

Volgende week brengen we een bezoek aan Dutch Comic Con. Ben jij er ook?