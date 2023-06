Releasedatum Akiba’s Trip: Undead & Undressed Directors Cut bekendgemaakt

De releasedatum van Akiba's Trip: Undead & Undressed Directors Cut is bekend gemaakt!

Akiba’s Trip: Undead & Undressed Directors Cut zal op begin augustus uitkomen voor de Nintendo Switch, dit hebben XSEED Games en Marvelous bekend gemaakt. Akiba’s Trip: Undead & Undressed Directors Cut verscheen een paar maanden geleden al in Japan, maar nu komt het spel ook richting de andere landen. Bovendien hebben we ook meteen een duidelijke releasedatum gekregen, namelijk 1 augustus 2023! De game zal voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank gaan.

Ben je gek op anime en vampiers? Dan is dit wat voor jou!

Akiba’s Trip: Undead & Undressed kwam al uit in het jaar 2013, maar komt nu dus eindelijk met een Directors Cut naar de Nintendo Switch. De anime game zit vol met actie, vampiers en roleplay. Ze hebben in Akiba’s Trip: Undead & Undressed Directors Cut trouwens ook een aantal gloednieuwe dingen toegevoegd.

Zo bevat deze editie van Akiba’s Trip natuurlijk alle oude content, gratis DLC en zelfs een splinternieuwe verhaallijn die gericht is op een liefelijke Finse uitwisselingsstudent en de Otaku. Daarnaast krijg je ook een parttime verhaallijn van maid Kati Räikkönen en bevat het ook alle nieuwe voice-overs in het Japans en Engels met de originele cast.

Nieuwe content, en wat nog meer?

In het spel kruip je in de rol van een Nanashi, een Otaku die op mysterieuze wijze is veranderd in een vampier. Je komt in een samenzwering van “Synthisters” en samen met groep die de ‘Akiba Freedom Fighters’ heten, ga je de strijd aan tegen vampierjagers om je Otaku te beschermen.

Tevens zijn er ook nog extra side-quests bijgekomen. Zo zijn er nieuwe Otaku bewoners, wapens, bescherming, en nog veel meer! Als Otaku kun je de gekste dingen zoals wapens gebruiken, en daarbij kan je ook nog kledingstukken van mensen afpakken en deze aan je inventaris toevoegen.

Hieronder zie je de trailer van Akiba’s Trip: Undead & Undressed Directors Cut:

Zit jij al klaar om op 1 augustus 2023 de strijd aan te gaan in deze unieke game? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!