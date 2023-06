Mugen Souls Z komt naar de Switch

Maak je klaar voor strategische turn-based actie!

Eastasiasoft, Idea Factory en Compile Heart hebben vandaag aangekondigd dat Mugen Souls Z zal worden uitgebracht op de Nintendo Switch. De game moet in september dit jaar verschijnen, al is een exacte releasedatum vooralsnog onbekend.

Mugen Souls Z is een vervolg op het origineel, Mugen Souls, welke ook verkrijgbaar is op Nintendo’s hybride console. Mugen Souls Z is een RPG met meerdere open werelden om te verkennen. Het spel biedt strategische turn-based gevechten op free-roaming battle maps. Op Switch bevat de game alle eerdere verschenen extra’s. Verder zal de game qua inhoud trouw zijn aan de originele Japanse release, maar een volledige Engelse taalondersteuning (audio en tekst) zal uiteraard niet ontbreken.

De trailer van Mugen Souls Z is hieronder te bekijken. Mugen Souls Z komt digitaal en fysiek naar de Nintendo Switch. Pre-orders voor een speciale fysieke editie (zie hierboven) starten op 22 juni via Play-Asia.