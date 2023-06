Ga ouderwetse ruimtegevechten aan in een open wereld universum.

Vandaag hebben uitgever Leoful en ontwikkelaar Dream Builder Studios Stellar Wanderer DX aangekondigd voor Switch. We zullen echter nog even moeten wachten, want de titel komt pas uit in 2024.

Stellar Wanderer DX is een old-school simulator vol met ruimtegevechten dat zich afspeelt in een uitgestrekt open universum. Je kiest je personage uit vier verschillende klassen: Fighter, Trader, Tank of Engineer. Elk heeft zijn eigen speciale vaardigheden en bonussen.

Ontketen je innerlijke ontdekkingsreiziger

De game heeft een verhaal met ongeveer 10 uur gameplay en volledige voice acting. Daarin zal je verschillende personages ontmoeten, eeuwenoude geheimen onthullen en ruimtegevechten aangaan. Het lot van de mensheid en het universum ligt wederom in jouw handen.

Je kan trouwens ook gewoon het heelal verkennen en nevenmissies uitvoeren op je eigen tempo. Je navigeert jouw schip door verschillende sterrenstelsels en planeten met elk hun verschillende landschappen. Je wordt beloond als je missies uitvoert, voor het delven van mineralen en het escorteren van bevriende schepen door gevaarlijke zones, tot het winnen van het kampioenschap ruimteracen.

Spannende space combat

De ruimtegevechten kan je aangaan met rivaliserende fracties, meedogenloze piraten en raadselachtige aliens en dit in derde-persoons-, eerste-persoons- of cockpitzicht. Je gebruikt hierbij je stuurmanskunsten, tactische manoeuvres en een arsenaal aan wapens om als overwinnaar uit de strijd te komen. Ben je goed, dan kan je een gerespecteerde huurling worden of de gevaarlijkste piraat van het heelal.

Eindeloze aanpassingen en upgrades

Je kan kiezen uit meer dan een dozijn unieke schepen. Elk schip kan je aanpassen met meer dan 100 verschillende items. Ook is het mogelijk om de wapens, schilden en motoren te upgraden. Kies je voor een minder gewelddadige optie, dan kan je investeren in tractor beams, verborgen ruimtes of passagierscabines in je schip om je smokkelroute te vergemakkelijken.

Drijf handel tot je rijk wordt

In het spel kun je op verschillende manieren rijk worden. Zo kun je kiezen voor de handelsroute. Dan kan je geld verdienen door goederen te verhandelen tussen sterrenstelsels, waardevolle mineralen te ontginnen of illegale goederen te smokkelen. Als je voor de smokkelroute kiest, wees dan wel op je hoede voor politiepatrouilles!

Stellar Wanderer DX bevat veel verbeteringen aan de systemen, beelden en gameplay ten opzichte van het origineel uit 2016. De omgevingen zijn helemaal opnieuw opgebouwd en uitgebreid. De omgevingen, schepen en cockpits zijn herwerkt met meer detail. Verschillende mechanismen, besturingselementen en instellingen zijn ook aangepast.

Wat vinden jullie van deze nieuwe titel? Laat het ons weten in de comments. Bekijk hieronder alvast de trailer om je een idee te vormen wat de game inhoudt.