Baten Kaitos I & II HD Remaster krijgt een releasedatum

Inclusief een nieuwe trailer.

In februari kondigde Nintendo de HD Remaster aan van Baten Kaitos i & II aan. Er werd toen nog gesproken over een releasedatum in de zomer, maar meer dan dat kregen we niet te horen. Nu lijkt het er op dat ze die belofte net gaan halen. De remaster staat namelijk gepland voor een release op 14 september 2023, zo blijkt uit de nieuwe trailer:

De remaster bevat de beide Baten Katos-games. In het westen zijn we vooral blij eindelijk Baten Kaitos II te kunnen spelen. Het origineel uit 2003 kwam 2 jaar later naar het westen, maar het vervolg uit 2005 hebben wij nooit gekregen. Dit wordt de eerste keer waarop wij de Gamecube-klassieker officieel kunnen spelen.

Naast opgepoetste graphics worden er nog wat quality-of-life-elementen toegevoegd aan de game. Net zoals Square-Enix bijvoorbeeld doet, is het mogelijk om het verkennen van de wereld én de gevechten tot 300% te versnellen. Daarnaast kunnen encounters worden uitgezet en is het mogelijk om one-hit-KO’s te doen om de games wat toegankelijker te maken voor een nieuw publiek.

Kijk jij uit naar deze remaster? Laat het ons weten in de comments.