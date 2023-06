Chocobo GP opnieuw uitgebracht ZONDER microtransactions

Soort van opnieuw, maar niet echt?

Ahh Chocobo GP een spel dat nog best wel vermakelijk was, maar geplaagd werd door een hoge prijs gecombineerd met heel veel microtransactions. Het was dan ook niet heel bijzonder dat nog geen jaar na de release Square Enix de stekker uit het project trok.

Nu is er echter goed nieuws! Voor nieuwe spelers maar ook voor spelers van de originele Chocobo GP. Afgelopen 15 juni is Chocobo GP ‘opnieuw’ uitgebracht. Dat is wat raar maar misschien heb je gezien dat er een Chocobo GP Lite te spelen was op de Switch. Die versie is nu weggehaald en spelers daarvan moeten upgraden naar de volledige game, maar de datum stond nog wel op 15 juni.

Wat nu wel is veranderd is de complete afwezigheid van Mythril, de betaalde currency in de game. Je kunt nu alles vrijspelen met Tickets en Gil zonder je zorgen te hoeven maken over een Season Pass of een bankpas te moeten trekken. Dus wil je Cloud of andere karakters spelen, dan hoef je daar alleen maar het spel voor te spelen.

Dus, samengevat. Het spel werd eerst uitgebracht met een prijskaartje ÉN microtransactions. Square Enix trok toen de plug uit het project begin dit jaar en Mythril verdween. Toen kregen we Chocobo GP Lite die gratis te spelen was, en die is nu aangepast naar de volledige game. De volledige game is nu microtransaction vrij. De vraag is nu alleen… is dit genoeg om mensen weer terug naar de game te halen of is er toch teveel schade gedaan? Mocht je de game hebben, deel dan je ervaringen hieronder!