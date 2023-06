Details over Mario + Rabbids Sparks Of Hope-DLC bekend

Nieuwe informatie en artwork over The Last Spark Hunter.

Tijdens de Ubisoft Forward van vorige week werd er een teaser voor de Rayman-DLC voor Mario + Rabbids Sparks of Hope gedeeld. Dit zal de derde DLC voor de game worden. Over de tweede DLC The Last Spark Hunter zijn zojuist nieuwe details opgedoken. De info komt van het officiële Switch-nieuwskanaal. Mario en de Rabbids moeten de Melodic Gardens redden van een nieuwe bedreiging. De meedogenloze Kanya, “The Last Spark Hunter”, heeft namelijk een nieuw wapen gemaakt, de “Mecha King Bob-omb”. Daarbij zijn Golems en Fieldbreakers nieuwe vijanden die over de planeet zwerven. Deze zullen zorgen voor nieuwe tactische uitdagingen. Over het verhaal wordt nu het volgende bekendgemaakt. Terwijl ze Cursa’s Stronghold naderen, detecteren Mario en zijn vrienden een intrigerend signaal van de Melodic Gardens; een betoverende muzikale planeet die beroemd is om zijn harmonieuze biofonieën en een prachtige buitenaards-achtige natuur. Omdat ze een nieuwe invasie van Darkmess vermoeden, wijzigen de helden hun koers en komen ze vast te zitten op een tot zwijgen opgelegde planeet. Spelers dienen op onderzoek te gaan naar de oorsprong van de dreiging die over deze planeet hangt. Daarbij zal je de wilde bewoners van de planeet onmoeten en de mysterieuze ruïnes die verspreid liggen over deze nieuwe biome ontdekken. Je zal ook door de uitgestrekte zee en sprankelende meren kunnen varen op je nieuw gevonden boot. Je kunt een Season Pass kopen met alle drie de DLC. Zal jij deze nieuwe DLC oppikken? Laat het ons weten in de comments. Hieronder vind je een Twitter-bericht met de eerste teaser en beelden van deze tweede DLC. Uh uh uh… Right. On. Time. 💣#TheLastSparkHunter pic.twitter.com/8fhpjPuLvJ — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) May 23, 2023