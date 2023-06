Nintendo Direct aangekondigd voor morgen

Morgen om 16:00 uur een Direct in het teken van wat er in de tweede helft van het jaar verschijnt!

In een Twitter-bericht heeft Nintendo een Nintendo Direct aangekondigd. Deze zal op woensdag 21 juni 2023 plaatsvinden om 16:00 uur. Dat is dus morgen al. In het bericht vermeldt Nintendo dat we ongeveer 40 minuten kunnen verwachten. Dat betekent een hoop nieuws met hopelijk een aantal nog onaangekondigde Nintendo-games. Voor de tweede helft van dit jaar is er namelijk nog weinig bekend en de focus ligt daar dus op. We weten al dat Pikmin 4 een plekje heeft in deze presentatie. Pikmin 4 verschijnt 21 juli en is de laatste Nintendo-game met een releasedatum. Op 30 juni komt nog Everybody 1-2 Switch uit en daar zien we mogelijk ook wat van. Al is dat niet bekendgemaakt. Wie weet komen we wat over Metroid Prime 4 te weten gezien dat de enige Nintendo-game zonder releasedatum is.

Kijken kan via het officiële YouTube-kanaal van Nintendo Nederland. De link vind je in het onderstaande Twitter-bericht. Wat hoop jij morgen te zien tijdens deze Nintendo Direct? Welke games zou jij graag aangekondigd zien worden voor de tweede helft van dit jaar? Laat het ons weten in de reacties!