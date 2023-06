Actie RPG Silent Hope aangekondigd

Dragalia Lost vibes?

Een wereld zonder woorden en zeven helden die een eindeloze abyss in gaan. In deze game van XSEED Games probeer je de dungeon van de abyss door te komen. Elke keer dat je teruggaat naar je basis kun je hier upgrades en verbeteringen doorvoeren.

Het spel heeft hierin een duidelijk roguelite systeem zitten. Elke keer dat je de abyss in gaat is alles weer anders. Dat houdt het uitdagend en onvoorspelbaar. Of dat ook lang zo blijft moet nog blijken. Comments maken vergelijkingen met Dragalia Lost en, kijkend naar de gameplay, zit daar een duidelijke kern van waarheid in.

De vraag is nu natuurlijk of het verhaal en de gameplay ook zo goed uit de verf komen als in de trailer, of dat het toch een pijnlijke grind game wordt zonder diepgang (op de abyss na natuurlijk). We kunnen het gaan beleven vanaf 3 oktober 2023. Wat zijn je eerste gedachten bij het zien van de trailer? Hype of toch nog wat meer informatie afwachten?