Batman: Arkham Trilogy komt naar de Nintendo Switch

Inclusief Downloadable Content.

Tijdens de Nintendo Direct is Batman: Arkham Trilogy aangekondigd voor de Nintendo Switch. Bekijk de trailer hier:

Het pakket bestaat uit de drie Arkham-games die gemaakt zijn door Rocksteady. De oplettende lezer zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat Batman: Arkham Origins van Splash Damage ontbreekt uit deze collectie. Die game werd door de fans dan ook niet zo hoog aangeschreven als de games van Rocksteady.

Batman: Arkham Asylum en Batman: Arkham City warden ontwikkeld door Rocksteady. Na het falen van Batman: Arkham Origins kwam het team terug om ‘hun’ wereld een waardig afscheid te geven met Batman: Arkham Knight. Met de stemmen van o.a. Mark Hamill (Star Wars) als de Joker en wijlen Kevin Conroy (Batman: The Animated Series) als de Dark Knight zelf wordt deze serie door fans op handen gedragen.

De collectie, inclusief alle DLC, staat gepland voor een release in het najaar van 2023. Wordt dit jouw eerste trip naar de knotsgekke en dreigende wereld van de Arkham-games? Of ben je een Bat-veteraan? Laat het weten in de comments.