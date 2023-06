Detective Pikachu Returns in oktober

Detective Pikachu werd al jaren geleden aangekondigd, maar eindelijk is er meer bekend!

Het mocht even duren, maar de koffie drinkende Pikachu is terug van weg geweest. In Detective Pikachu Returns, welke 6 oktober verschijnt op de Switch, zul je weer de samenwerking van Pikachu en Tim Goodman zien. De Pikachu is een zelf benoemde detective (en volgens zichzelf een erg goede) en het is aan jullie om een reeks mysterieuze gebeurtenissen te onderzoeken in Ryme City.

Veel meer is er nog niet onthuld, maar een trailer laat al een redelijke voorproef zien.