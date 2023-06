Dit is er allemaal in de Nintendo Direct aangekondigd

Alle artikelen van de Nintendo Direct handig op een rij? Zoek niet verder!

Vandaag was het weer tijd voor een flinke Nintendo Direct. In 40 minuten kwamen er flink wat games voorbij met nieuwe trailers, aankondigingen en/of informatie. Zo onder andere een remake van Super Mario RPG en een nieuwe Super Mario Bros. Om een handig overzicht te hebben van de vele artikelen die we hebben geplaatst heb ik hier een mooie samenvatting.