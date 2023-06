Fae Farm lanceert een nieuwe trailer en pre-order bonus!

Vandaag tijdens Nintendo Direct is er door Phoenix Labs een nieuwe trailer vrijgegeven van Fae Farm. In deze trailer laten ze meer zien wat er is te beleven in de game en als klap op de vuurpijl is er een extra pre-order bonus beschikbaar gekomen. Ben jij gek op een sprookjesachtig RPG en farm avontuur? Dan is deze game misschien wel wat voor jou!

De nieuwe trailer

Op 9 juni 2023 is er ook al een pre-order trailer uitgekomen van Fae Farm maar nu zijn er een aantal nieuwe dingen te zien in de trailer tijdens Nintendo Direct. Je ziet terug in de trailer dat je zelf verschillende dingen mag decoreren en inrichten naar eigen smaak, daarnaast zien we ook een klein stukje multiplayer gameplay waarbij je vier verschillende karakters ziet. Dit betekend dus dat je met 3 andere vrienden lokaal of online deze schattige game kunt spelen. We zien ook een heel klein stukje waarin word gevochten met een gemene vijand. Dit beloofd weer een verrassend avontuur te worden in de wereld van Fae Farm.

Hieronder kun je de nieuwste trailer bekijken van Fae Farm:

De nieuwe pre-order bonus is beschikbaar

Fae Farm heeft niet alleen een nieuwe trailer uitgebracht, maar laat ook aan het einde van de trailer zien dat je nu een pre-order bonus krijgt als je de game pre-orderd in de Nintendo eShop. Op de afbeelding hieronder kun je zien wat voor extra’s je allemaal kunt krijgen. Fae Farm komt op 8 september 2023 naar de Nintendo Switch.

Ben jij al enthousiast over deze sprookjesachtige game en ga je deze aanschaffen in de Nintendo eShop? Laat het ons weten in de reacties!