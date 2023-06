Gloomhaven aangekondigd met nieuwe trailers en pre-order

Het bordspel komt eindelijk naar de Switch!

De Nintendo Direct gooit altijd heel veel nieuws op je af. Zo ook een trailer met Gloomhaven. Dit spel is bekend als een erg populair bordspel waarin je meerdere missies, en daarmee een verhaal doorspeelt. Karakters neem je mee en groeien steeds verder in deze turn-based RPG.

In de Nintendo Direct kregen we de video game adaptatie te zien van het bordspel. De combinatie van turn-based kaarten en RPG elementen komen goed terug in de game. De trailer laat zien enkele gameplaybeelden zien en verteld ons dat er 17 mercenaries zijn om uit te kiezen. Meer dan 260 missies zijn om doorheen te spelen. En wel 1000 abilities om mee te spelen. Het belooft hiermee een erg, erg uitgebreid spel te worden. Recensies voor andere platformen zoals Steam voor PC zijn dan ook erg positief.

Net zoals de tabletop versie kun je het spel in je eentje of met vrienden spelen. De trailer geeft ons ook een release datum 18 september dit jaar. Mocht je willen pre-orderen dan kan dat vanaf vandaag. Ga jij het spel halen of toch liever het bordspel? Als extraatje hieronder ook nog een korte extra trailer die vandaag is uitgekomen.