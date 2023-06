IJsachtig Splatfest aangekondigd voor Splatoon 3

Naast het Splatfest is er bekendgemaakt dat het Europees Kampioenschap Splatoon terugkeert!

Deze maand is het nieuwe seizoen in Splatoon 3 gestart. Een Splatfest is er nog niet geweest dit seizoen, wel een Big Run. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag is er een Splatfest onthuld. Dit Splatfest zal volledig in het teken staan van ijs. Met de zomer is ijs een favoriet lekkernij om af te koelen, maar welke smaak is nou favoriet. Dat gaan de Splatoon 3-spelers uitvechten. Ga je voor team Vanille, team Aardbei of team Choco-munt? Het belooft een spannende strijd te worden. Het uitvechten zal van 15 juli om 02:00 uur tot 17 juli om 02:00 uur duren. Een week eerder gaan de stembussen open en kan je alvast gaan stemmen.

Europees Kampioenschap

Naast het Splatfest werd er ook bekendgemaakt dat het Europees Kampioenschap Splatoon terugkeert. Na vier lange jaren komt dus het EK terug waarin de beste teams strijden om zich uiteindelijk kampioen te mogen noemen. Op dit moment nemen teams uit twaalf regio’s het al tegen elkaar op in regionale toernooien. De winnende teams uit de regio’s komen later dit jaar samen in Frankfurt om te strijden in de grote finale. Welk team gaat de winnaar worden van het EK?

Voor welk team ga jij in het Splatfest? Laat het ons weten in de reacties!