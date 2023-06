Inspector Gadget: Mad Time Party releasedatum bekend

Go go gadget minigames!

Eerder werd door Microids al aangekondigd dat er een nieuwe Inspector Gadget-game aan zou komen, maar nu hebben we ook een releasedatum. De partygame komt namelijk 29 september dit jaar uit.

Dat het een echte partygame wordt is duidelijk uit de gameplay. In het spel is Metro City in de handen (klauw..?) van Dr. Claw gevallen. Onze beste inspecteur moet terug in de tijd om de stad te redden. Het gaat natuurlijk niet zoals gepland en nu komen de voorouders van Gadget naar het heden. Je moet door het spelen van minigames met 1-4 spelers onderdelen vrijspelen om de tijdmachine te maken.

Toffe toevoeging is dat de 16 minigames in de stijl van de franchise zijn gemaakt en ook de muziek is een homage aan de oude cartoon. Deze is namelijk gemaakt door de dochter van de originele maker achter Inspector Gadget: Tanis Chalopin.

Het spel komt dus 29 september uit en kun je digitaal maar ook fysiek verkrijgen. Kijk jij uit naar de game of toch nog even afwachten tot er meer beelden zijn? Laat het hieronder weten.