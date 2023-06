Manic Mechanics verschijnt in juli

Bereid je voor op coöperatieve mechanische chaos!

Manic Mechanics is een high-octane party-game met lokale en online co-op. Het spel wordt zowel ontwikkeld als uitgebracht door 4J Studios. Tijdens de Direct werd bekendgemaakt dat het spel in juli beschikbaar zal zijn.

In Manic Mechanics trekken maximaal vier spelers hun overalls aan en trekken ze naar het door snelheid bezeten Octane Isle. Dit om naam te maken als reizende monteurs. Spelers dagen de Master Mechanics die over het eiland heersen uit om te bewijzen dat hun crew het waard is om lid te worden van het monteursgilde.

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk auto’s (of vrachtwagens, helikopters, tractoren, miniboten, UFO’s…) te repareren voordat de tijd om is. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar hoe sneller de mechanica werkt, hoe meer chaos er ontstaat. De ingewikkelde mechanische processen worden gehinderd door brandstoflekkages, exploderende banden, kortsluitende robots, op hol geslagen koeien en zelfs ontvoeringen door buitenaardse wezens, met veel hilariteit en chaos als gevolg.

Heb je nog vrienden na het spelen van games als Overcooked!, Moving Out of Tools Up!, dan is deze titel in de gaten te houden. Manic Mechanics is te spelen in de singleplayer modus, maar het komt pas echt tot leven als je je vrienden en familie meeneemt in de chaos. In de co-op mode kun je de game spelen met drie vrienden. Teamwork is zeker de kern van dit spel, waarbij precieze coördinatie en snelheid vereist zijn voor succes.

Lang hoef je niet te wachten op de game. Manic Mechanics verschijnt op 13 juli voor de Nintendo Switch.

