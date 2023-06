Mario Kart 8 Deluxe krijgt een officieel EK

Word jij de beste racer van Europa?

Het is ondertussen al weer flink wat jaren geleden dat de finale van het WK Super Smash Bros. Ultimate en Splatoon 2 werd gehouden in Los Angeles. Hoewel het Splatoon EK alweer even aan de gang is, is er nooit een officieel Mario Kart toernooi georganiseerd. Ja, we hebben de seasonal cup in Nederland en er is een onofficieel WK aan de gang, maar officieel niets.

In de Direct van vandaag werd er een kleine teaser gegeven dat er binnenkort een European Championship aan zit te komen voor deze populaire game. Wanneer er meer bekend wordt, hoor je dat natuurlijk op Daily Nintendo.