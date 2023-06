Mario + Rabbids: Sparks of Hope-DLC ‘The Last Spark Hunter’ NU VERKRIJGBAAR

Lang gewacht, toch gekregen.

We hebben er een tijd op moeten wachten, maar DLC 2 van Mario + Rabbids: Sparks of Hope is NU verkrijgbaar. Zo maakte de Japanse game-gigant bekend in de Nintendo Direct vandaag. Bekijk de trailer van The Last Spark Hunter hier:

Langzaam maar zeker druppelde er meer info binnen over de DLC, maar het moment is eindelijk daar. In The Last Spark Hunter reis je naar een muzikale planeet waar je het moet opnemen tegen de gemene Kanya en haar mechanische replica van King Bob-omb. Je ontmoet nieuwe vrienden en vijanden in deze tactische turn-based-game waarin je de muziek moet redden uit de gemene klauwen van Kanya.

Stond jij te trappelen om deze uitbreiding te spelen? Of wacht je echt op DLC-3 met oudgediende Rayman in de hoofdrol? Laat het weten in de comments.