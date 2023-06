Meer details over Pikmin 4 onthuld, waaronder een demo

Een nieuwe trailer van Pikmin 4 onthuld nieuwe onderdelen en een demo!

In Pikmin 4 ben jij een nieuwe rekruut van het reddingsteam. Als een zelfgemaakt personage ga je op avontuur met je hond Otsjin om Pikmin te ontmoeten. Ook al wordt dit alweer het vierde deel in de serie, het loopt niet door op vorige delen dus is gewoon te spelen voor nieuwkomers.

Aangezien je gestrand bent op een onbekende planeet zul je op onderzoek uit moeten om schatten te verzamelen om de radar van je ruimteschip te repareren. In vroegere delen kon dit alleen overdag en moest je op tijd bij je schip zijn, maar je kunt nu ook nachtelijke expedities opzetten. De vijanden zijn in de nacht wel veel gevaarlijker, maar gelukkig heb je ook de hulp van speciale gloei-Pikmin die je alleen in de nacht kunnen helpen.

Daarnaast zijn er zogeheten Dandori-duels in het spel. Hierin moet je binnen een bepaalde tijd meer objecten verzamelen dan een tegenstander om een schipbreukeling te redden.

Pikmin 4 lanceert op 21 juli, maar voor die tijd kunnen spelers alvast kennis maken met de game door middel van een demo. Deze demo is vanaf 29 juni beschikbaar in de eShop.