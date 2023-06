Nieuwe amiibo in The Legend of Zelda-serie

Deze winter moeten ze in de winkel liggen.

Eerder deze maand hadden we het al over gelekte Zelda-amiibo en Nintendo heeft het bestaan ervan nu bevestigt. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag zijn officieel twee nieuwe amiibo aangekondigd in The Legend of Zelda-serie. En zoals verwacht, gaat het inderdaad om Zelda en Ganondorf.

Zelda-amiibo van The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Ganondorf-amiibo van The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Meer dan het bestaan van deze amiibo – en de geplande releasedatum van “deze winter” – weten we niet. Er is een grote kans dat we in ieder geval een nieuwe stof voor onze glider in Tears of the Kingdom kunnen vrijspelen met deze amiibo. Andere functies houdt Nintendo nog even geheim.

Nintendo heeft wel al productpagina’s live staan met de Zelda– en Ganondorf-amiibo. Ook daar wordt verder geen info genoemd. Ga jij deze toevoegen aan je collectie? Laat het ons weten in de comments.