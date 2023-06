Nieuwe beelden + releasedatum Persona 5 Tactica

De terugkeer van The Phantom Thieves.

Tijdens de Nintendo Direct heeft Nintendo een nieuwe trailer en informatie gedeeld over Persona 5 Tactica. Eén van de stukjes info is de releasedatum. De game staat gepland voor een release op 17 november 2023. Bekijk de nieuwe beelden hier:

Persona 5 Tactica is vorige week aangekondigd tijdens de Xbox Showcase, maar het werd al snel duidelijk dat de game ook naar de Switch komt. In P5T keren The Phantom Thieves terug, maar komen ze nu terecht in een vreemde wereld. Daar kunnen ze hun Persona’s nog gebruiken en combineren, maar ze leren ook een nieuwe aanval: Triple Threat. Wat doen The Phantom Thieves in die vreemde wereld? En wat is er aan de hand met de mysterieuze Erina? We weten het als de game uitkomt op 17 november.

Kan jij niet wachten om deze game te spelen? Leg ons in de comments vooral uit wat de juiste volgorde van Persona-games is, want het zijn er nogal wat.