Nieuwe Dragon Quest Monsters verschijnt in december

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince verschijnt dit jaar op de Switch

Nintendo heeft samen met Square Enix een gloednieuwe Dragon Quest Monsters onthuld tijdens de Direct van vandaag. Op 1 december 2023 kunnen spelers aan de slag met het spel op de Switch. In The Dark Prince kunnen spelers verschillende monsters rekruteren en commanderen terwijl ze een episch avontuur beleven.

In deze game speel je als Psaro, een demon prince, hij kan zelf geen schade aan monsters toebrengen. Hierdoor is hij gedoemd te leven als Monster Wrangler. Monster Wranglers vangen de monsters die ze tegenkomen. Deze gevangen monsters laat die voor zich strijden. Dit allemaal in de wereld van Nadiria, waar regelmatig nieuwe gebieden te zijn ontdekken door het veranderen van de seizoenen. Door de seizoenen, die hetzelfde zijn als in het echte leven, zijn ook verschillende seizoensgebonden monsters te vinden.

Een van de krachtigste tools in het arsenaal van de speler is het vernieuwde synthese-systeem hierdoor kunnen monsters gecombineerd worden tot betere monstes. Zo kunnen spelers meer dan 500 monsters verzamelen, inclusief oude favorieten uit de franchise, dark lords, en gloednieuwe wezens. Ook kunnen spelers online krachtige monsters bestrijden, of het opnemen tegen andere Monster Wranglers van over de hele wereld.