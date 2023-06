Nieuwe trailer Everybody 1-2-Switch!

En het is me er eentje…

Een dag voor de Nintendo Direct heeft Nintendo heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Everybody 1-2-Switch. De nieuwe partygame, wat een vervolg is op de launch-game 1-2-Switch uit 2017, staat gepland voor een release op 30 juni. Bekijk de trailer hier:

We willen je wel waarschuwen. Het is nogal een trailer…

Nintendo heeft 16 content creators uitgenodigd om Everybody 1-2-Switch te spelen. Het is een gezellige boel waarin verschillende minispelletjes worden gespeeld, zoals het opblazen van een balon en het rennen van een estafette. Bij die laatste is het de bedoeling dat je de Joy-Con ook echt aan de volgende loper geeft.

We zien dat spelers ook hun smartphone kunnen gebruiken om mee te spelen. Én we maken kennis met Horace; de presentator van Everybody 1-2-Switch. Als dit allemaal al te veel lijkt, wees dan gewaarschuwd: er komt nog een leuke twist richting het eind van de trailer.

Wil jij met je vrienden en familie Everybody 1-2-Switch spelen? Nodig ons uit via de comments!