Nieuwe trailer voor Pokémon Scarlet- en Violet-DLC

Ga op avontuur in The Hidden Treasure of Area Zero.

Tijdens de Nintendo Direct is er een nieuwe trailer vrijgegeven van de aankomende DLC voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. Bekijk de trailer hier:

In de trailer krijgen we een goede eerste indruk van de nieuwe gebieden die we kunnen gaan ontdekken. In DLC 1 – genaamd ‘The Teal Mask’- ga je op schoolreisje naar Kitakami. Hier ontmoet je nieuwe personages en kom je de Pokémon tegen die deze mysterieuze plek al eeuwen beschermen: Okidogi, Munkidori en Fezandipiti. Ook ontmoet je de legendarische Ogerpon; de Pokémon met een masker. The Teal Mask staat gepland voor een release in de herfst van 2023.

Daarna kunnen we aan de slag met DLC2: The Indigo Disk. Hier ga je als uitwisselingsstudent naar de Blueberry Academy en ontmoet je de legendarische Terapagos waar je in de trailer een korte tease van ziet. Deze school bevindt zich onderwater wat weer mooie kansen geeft om Pokémon tegen te komen die nieuw zijn in de Paldea-regio. The Indigo Disk staat gepland voor een release in de winter van 2023.

