Palia: een nieuwe free-to-play Sim aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe free-to-play Sim wacht op jou!

Singularity 6 heeft een nieuwe free-to-play adventure Sim aangekondigd voor de Nintendo Switch genaamd: Palia. Kun jij niet wachten om het huis van je dromen te bouwen en nieuwe dingen te gaan ontdekken in deze adembenemende wereld? Lees dan hier verder over deze veelbelovende game.

Speel online met vrienden en spelers van over de hele wereld

Palia is niet alleen een free-to-play game, je kunt het namelijk ook samen spelen met je vrienden of met andere spelers wereldwijd. Ontdek samen het dorpje genaamd Kilima, waar van alles te beleven valt. Decoreer je karakter en huis naar eigen smaak, onderhoud je eigen farm, en maak nieuwe vriendschappen. Het speelt zich natuurlijk niet alleen maar af in een dorp, er is namelijk ook een prachtige omgeving buiten het dorp te zien die mysterieuze avonturen met zich meebrengt.

Verdwaal in de wonderlijke wereld van Palia

Het ontdekken van de natuur, het onderhouden van je farm en de vriendschappen opbouwen zijn niet het enige wat er is te beleven in de wereld van Palia. Er is van alles te doen in deze prachtige game, en je zult je zeker niet snel vervelen. Los bijvoorbeeld het mysterie op wat er is gebeurd met de “ancient humans”. Sluit niet alleen vriendschappen, maar misschien zelfs ook wel romantiek! Daarnaast kun je vaardigheden verbeteren door te gaan vissen, jagen, dingen te creëren, koken, farmen, decoreren en nog veel meer.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was beloofd de game ook verschillende patches te gaan uitbrengen waarbij er nieuwe missies, verhalen en andere content wordt vrijgegeven.

Hieronder zie je de splinternieuwe trailer van Palia.

Ben jij net zo enthousiast als ik? Dan heb ik goed nieuws, want naar verwachting zal Palia uitkomen tijdens de feestdagen van 2023 op de Nintendo Switch. Laat ons weten in de reacties wat jij vindt van deze free-to-play Sim!