Pikmin 1 & 2 nu te koop in de eShop

Op 22 september verschijnt er een fysieke versie met beide games in één pakket!

Volgende maand verschijnt het vierde deel in de Pikmin-serie op de Nintendo Switch. Om het wachten wat te verzachten kan je vanaf nu Pikmin 1 en Pikmin 2 kopen in de Nintendo eShop. Ze zijn per stuk te koop voor €29,99 per stuk. Tevens is er een bundel voor €49,99 te koop. In de toekomst zal er een Nederlandse vertaling beschikbaar komen. Mocht je niet van digitaal houden, wees gerust. Op 22 september 2023 verschijnt er een fysieke versie die zowel Pikmin 1 als 2 bevat.

Pikmin 1

De GameCube-klassieker Pikmin 1 ontvangt een HD-versie op de Nintendo Switch. Daarbij bevat het de verbeteringen uit de NEW PLAY CONTROL!-versie van de Wii. In dit deel is het ruimteschip van Olimar geraakt door een asteroïde waardoor het op een planeet crasht. Om terug te keren naar zijn thuis moet hij zijn schip herstellen. Met behulp van de schattige Pikmin moet je de onderdelen vinden. Echter zo makkelijk is het niet. Je hebt slechts dertig dagen om dertig onderdelen te vinden. Een race tegen de klok.

Pikmin 2

Ook deze GameCube-klassieker, Pikmin 2, ontvangt een HD-versie op de Switch, inclusief de verbeteringen uit de NEW PLAY CONTROL!-versie van de Wii. In dit vervolg keer je terug naar de bijzondere planeet. Nu niet alleen maar samen met je nieuwe assistent Louie. Opnieuw ga je samen met de Pikmin op verkenning en niet alleen bovengronds. Ondergronds is ook een hoop te ontdekken. Door de twee personages is de gameplay weer net wat anders waardoor het verfrissend blijft.

Ga jij ze allebei kopen of slechts een van de twee? Of wacht je op de fysieke versie? Laat het ons weten in de reacties!