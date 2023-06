Princess Peach krijgt haar eigen game in 2024

Princess Peach kruipt in de hoofdrol van haar eigen nieuwe game. Wat zal dit zijn?

Zojuist heeft Nintendo een Nintendo Direct getoond vol aankondigingen. Een opvallende aankondiging is dat Princess Peach haar eigen nieuwe game krijgt. Meer dan die mededeling is er niet bekendgemaakt. Wat voor soort game het wordt, is dus onbekend. Het enige dat we te zien kregen was een korte teaser waarin je Peach zag lopen en toen ze op een platform ging staan veranderde haar jurk. Dit stukje kan je rond 35:18 zien in onderstaande video. Wat dit minieme stukje beeld betekent gaan we vast binnenkort horen. De game staat voor 2024 gepland en Nintendo zal in de toekomst meer informatie hierover geven.

De eerste en gelijk laatste game, tot dit nieuwe spel verschijnt, met Peach in de hoofdrol is Super Princess Peach voor de Nintendo DS. Dit is een platformspel en wie weet gaat de nieuwe game wel hierop door. Wat hoop jij dat de Princess Peach-game gaat zijn? Een platformer of toch wat anders? Laat het ons weten in de reacties!