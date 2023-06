Sonic Superstars gaat terug naar de kern

Sonic Superstars doet hetzelfde trucje net even anders!

Met Sonic Superstars gaat SEGA terug naar de kracht van Sonic-games. Een ‘goeie ouwe’ 2D platformer!

Niet helemaal hetzelfde

Ondanks dat de game misschien niet erg origineel lijkt, pakt SEGA het wel degelijk anders aan. Je kunt bijvoorbeeld voor het eerst met z’n vieren de werelden door, hoe gaaf (lees: chaotisch) gaat dat worden! Daarnaast zijn er allerlei nieuwe krachten te gebruiken. Tijdens de Nintendo Direct zagen we bijvoorbeeld dat je kunt klonen of geheimen in een level zichtbaar kan maken.

Speel met Sonic, Tails, Knuckles of Amy in Sonic Superstars. Een exacte releasedatum is nog niet bekend gemaakt. Voor nu staat de game gepland voor de herfst.