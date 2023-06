Speel alsof je in een stripboek zit met Mythforce

Een speelbare cartoon? Dat krijg je wanneer Mythforce uitkomt.

Denk even terug aan vroeger, zaterdagochtend en je favoriete cartoon had weer een frisse nieuwe aflevering die afgespeeld werd. In Mythforce kun je in de klassieke cartoon stijl aan de slag met een first-person melee-roguelike. In je eentje of met drie vrienden kun je je een weg banen door de Cursed Lands. Deze zijn namelijk in gevaar door de kwaadardige Deadalus. Gebruik hiervoor verschillende middeleeuwse wapens of magie om de vele vijanden die op je afkomen te verslaan.

Reis met je vrienden door crypten en kastelen in de first-person melee-roguelike die is gebaseerd op zaterdagochtendcartoons. Trotseer de kerker in je eentje of bundel je krachten met tot wel drie vrienden in online-coöp om je een weg te banen door de Cursed Lands. Het is aan jou om de kwaadaardige Deadalus te stoppen, maar dat zal niet makkelijk worden. Gebruik middeleeuwse wapens en legendarische magie on hordes vijanden te verslaan. MythForce wordt dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

