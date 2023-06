STAR OCEAN: THE SECOND STORY R verschijnt in november

Een volledige remake van de klassieke RPG.

Verleden week heeft Square Enix al een ballontje opgelaten door het logo van STAR OCEAN: THE SECOND STORY R op de site te laten verschijnen. Tijdens de Direct vandaag werd de komst van het spel bevestigd. De PlayStation-klassieker uit 1998 van Tri-Ace werd volledig herwerkt in een unieke 2.5D-stijl, waarbij 2D-personages worden gecombineerd met 3D-omgevingen. Er zijn ook tal van nieuwe elementen toegevoegd.

De remake komt met gloednieuw artwork, opnieuw gearrangeerde muziek van de componist van de game (Motoi Sakuraba) en de mogelijkheid om te kiezen tussen de Engelse en Japanse voice-overs. Er zijn ook nieuwe gevechtssystemen, waaronder meer combo’s en de mogelijkheid voor bondgenoten buiten de party om bij te dragen tijdens gevechten. Het spel zal ook verschillende moeilijkheidsgraden bevatten.

Star Ocean combineert ruimtereizen met middeleeuwse fantasy. Het epische verhaal begint met de ruimtevarende officier Claude C. Kenny die strandt op een onderontwikkelde planeet. Hij ontmoet een jonge vrouw genaamd Reina Lanford, die mysterieuze magische krachten heeft. Spelers kunnen kiezen of Claude of Reina het verhaal leidt. Deze keuze en hun acties bepalen welke personages ze kunnen rekruteren en verandert het perspectief van het verhaal.

Alle belangrijke functies worden vermeld op de eShop-pagina. Het spel zal beschikbaar zijn in fysieke en digitale versie. Er zal ook een collector’s edition beschikbaar zijn. Voor de fysieke versie kan je al een pre-order plaatsen op de European store van Square Enix voor £44.99. STAR OCEAN: THE SECOND STORY R verschijnt op 2 november 2023 voor de Nintendo Switch.

Ga jij deze definitieve versie van een klassieke, maar gemoderniseerde JRPG oppikken? Laat het ons weten in de comments.