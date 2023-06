Super Mario Bros. Wonder aangekondigd

Moet uitkomen op 20 oktober 2023.

Nintendo heeft tijdens de Direct vandaag een spirituele opvolger aangekondigd voor de New Super Mario Bros.-games. Super Mario Bros. Wonder is een 2D-actieplatformer waarin de nadruk ligt op chaotische platformactie, solo- én multiplayer, én trippy power-ups! Bekijk de trailer hier:

De opzet is heel vergelijkbaar met New Super Mario Bros.. Maar als je die games al chaotisch vond, dan lijkt Super Mario Bros. Wonder daar nog een schep bovenop te doen. Door bepaalde power-ups te pakken, verandert de hele wereld om je heen waardoor je bij nieuwe gebieden kunt komen en je geheimen ontdekt.

Ook lijkt de multiplayer uitgebreider. Zo zijn er meerdere personages waaruit gekozen kan worden. We zien al vaste personages als Mario, Luigi en Toad, maar ook Peach, Daisy en Yoshi maken hun opwachting. We zien Yoshi als de vertrouwde dino waar we op kunnen rijden, maar er zijn ook 4 gekleurde Yoshi’s die er speelbaar uit lijken te zien.

Deze chaotische (en vooral trippy) nieuwe Mario-game staat gepland voor een release op 20 oktober 2023. Ga jij de game halen? Laat het weten in de comments!