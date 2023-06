Super Mario RPG in een nieuw jasje!

Een overslagen game in een nieuw jasje!

Tijdens de Nintendo Direct kwam deze game als een complete verrassing. Super Mario RPG krijgt een nieuw likje verf. Heb jij deze game vroeger weleens gespeeld? Waarschijnlijk niet.

Nooit in Europa uitgekomen

Velen van jullie zullen de game tijdens de officiële release niet hebben gespeeld. Er is namelijk nooit een Europese versie uitgebracht. In 1996 kwam Super Mario RPG alleen in Japan en Noord-Amerika uit. Gelukkig, mede door de Virtual Console-dienst op de Wii en WiiU, konden we er alsnog mee aan de slag. Nu bijna 15 jaar verder krijgen we een compleet opgepoetste versie.

De wereld ziet er prachtig uit als we naar de beelden kijken. Tegelijkertijd blijft Nintendo ook trouw aan het origineel. Wij kunnen niet wachten! De release is op 17 november, exclusief op de Nintendo Switch uiteraard.

Wat vinden jullie van deze aankondiging?