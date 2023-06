Vampire Survivors komt eindelijk naar Switch

Zet je tanden in dit indie survival fenomeen.

Vampire Survivors is een roguelike gepubliceerd door Luca Galante, ook bekend als poncle. Het spel kwam eerst in Early Access uit, voordat het in oktober 2022 volledig werd uitgebracht. De Nintendo Direct van vandaag bevestigde dat het spel in augustus naar Switch komt.

Het doel van het spel is om tot het ochtendgloren te overleven. Concreet moet je het 30 minuten zien uit te houden door duizenden nachtelijke wezens neer te maaien. Gelukkig kan je schatkisten vinden en laten je vijanden genoeg buit achter. Er zijn ook voldoende leveling systemen, wapens en mogelijkheden tot progressie van je personage.

De couch co-op modus komt in een gratis update en is op dezelfde dag beschikbaar als het spel zelf. Het laat je de hele Vampire Survivors saga spelen met maximaal 4 spelers. In deze lokale co-op kun je doorgaan met je huidige spel of een nieuw avontuur beginnen met vrienden om het op te nemen tegen de hordes ondoden. Spelers kunnen tussen de levels naadloos schakelen tussen single- en co-op.

Vampire Survivors lanceert op 17 augustus in de eShop. De twee DLC’s “Legacy of the Moonspell” en “Tides of the Foscari” zullen op dezelfde dag te koop zijn. Het spel kost €4,99 in de Switch eShop, terwijl beide DLC’s afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor €1,99 per stuk. Zal jij je vastbijten in deze bekroonde en verslavende titel? Laat het weten in de comments.