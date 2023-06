WarioWare is de perfecte partygame

Ben je op zoek naar een game om met vrienden te spelen in het weekend? WarioWare: Move It! is dan zeker een aanrader om in de gaten te houden.

Knotsgekke microgames

WarioWare-games staan bekend om hun krankzinnige zogenoemde ‘microgames’. Hele korte en kleine spelletjes die soms erg bizar kunnen zijn. Denk in deze game bijvoorbeeld aan het schoonvegen van je schild, bewegen als een zeeplant, moet ik nog doorgaan? Er zijn meer dan 200 microgames beschikbaar die af en toe ook Nintendo-games te kakken zetten. Zo zie je in de eerste beelden Super Mario 64 en Pikmin voorbij komen.

Zin om met vrienden een hilarische avond te beleven? Dan is WarioWare: Move It! zeker een game om in de gaten te houden. Er is ook een releasedatum, namelijk op 3 november van dit jaar.