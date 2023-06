Wave 5 van de Mario Kart 8 DLC bevat onder andere drie personages

De nieuwste uitbreidingsset voor Mario Kart 8 heeft wat details ontvangen.

De volgende wave van de Mario Kart 8 Deluxe DLC kan praktisch ieder moment uitkomen. Nintendo heeft vandaag namelijk onthuld dat die in de zomer zal verschijnen, het seizoen wat vandaag precies is begonnen. Deze nieuwe set zal zoals gewoonlijk acht nieuwe banen toevoegen, waaronder één gloednieuwe, maar dit keer komen daar drie nieuwe personages bij.

Deze set brengt naast de Badderbaan (of Squeaky Clean Sprint) namelijk ook Petey Piranha, Wiggler en Kamek naar het spel als speelbare personages. Deze verschenen respectievelijk voor het eerst in Double Dash, Mario Kart 7 en Tour. In de nieuwe trailer kun je ze al in actie zien.