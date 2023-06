Metal Gear Solid Master Collection vol. 1 komt officieel naar Switch

Fysieke versie vereist grote download.

Met alle hectiek van de Nintendo Direct gisteren, hebben we het nog niet eens over de Metal Gear Solid Master Collection gehad. De collectie, die eerder voor andere consoles is aangekondigd, komt ook naar de Nintendo Switch op 24 oktober. Maar nu het stof van die aankondiging is gaan liggen, moeten we er ook een grote asterisk bij plaatsen. De fysieke versie van de game gaat namelijk een grote download nodig hebben.

Laten we beginnen bij de game zelf. De Metal Gear Solid Master Collection vol. 1 is een pakket met een groot aantal Metal Gear-games. Zo staan de eerste 3 Metal Gear Solid-titels op de collectie, net als hun MSX-voorgangers: Metal Gear en Metal Gear 2: Solid Snake. Daarnaast vinden we de NES-versies van Metal Gear en Metal Gear 2: Snake’s Revenge. Die laatste twee zijn niet cannon in het Metal Gear-universum, maar veel westerlingen werden hier geïntroduceerd met de games.

Verder bevat de collectie enorm veel bonuscontent, zoals de Digital Graphic Novels van Metal Gear Solid 1 en 2, die het verhaal van die games vertellen in stripvorm. Én de collectie bevat de digitale soundtrack en gidsen. Een aardig vol pakket dus.

Maar…

Wanneer je de game fysiek in huis haalt, houd er dan rekening mee dat je alsnog een flinke download moet binnenhalen. NintendoLife rapporteerde deze ochtend van de downloadgrootte. Hoewel de game zelf zo’n 24 GB op je Switch in beslag zou nemen, staat er maar 2,4 GB op de cartridge! Daarnaast is er nog zo’n 30 GB aan bonusvideo’s die nog gedownload moeten worden. Mocht je de game dus fysiek willen kopen, dan is dit belangrijke info om te weten.

De collectie is vanaf 24 oktober 2023 als pakket te spelen, waarbij je de games nu al kunt pre-orderen. De eerste 3 Metal Gear Solid-games zijn dan ook los verkrijgbaar. Ga jij deze collectie in huis halen? Laat het weten in de comments!