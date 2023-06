Outright Games kondigt Transformers: Earthspark – Expedition aan

Outright Games maakt een nieuwe game gebaseerd op de bekende tv-serie

Transformers is geen onbekende naam. Het tientallen jaren oude speelgoed heeft al jaren bekendheid over verschillende media. Van tv-series tot films en van speelgoed tot games. Nu heeft Outright Games het eerste spel aangekondigd wat gebaseerd is op de cartoon Transformers: Earthspark. Dit in samenwerking met Hasbro.

In Earthspark speel je als de bekende Bumblebee. Je kan rijden, driften en vechten in de nieuwe, maar toch bekende wereld. Dit aangezien het spel het gevoel en de omgevingen uit de serie na wilt bootsen. Het is aan jou de taak om de vijand, dezelfde als in de serie, Dr. Meridian te stoppen. Hij heeft namelijk zijn zinnen gezet op een oude technologie.

De game is toegankelijk voor alle leeftijden en laat spelers drie verschillende omgevingen verkennen. In deze omgevingen kunnen spelers verschillende quests voltooien, vechten met en tegen bekende andere Transformers en meer. Zodra je verder komt, is het het waard om terug te keren naar oude gebieden aangezien je nieuwe vaardigheden toegang geven tot nieuwe gedeeltes. Er is namelijk een ruime keuze aan vaardigheden en upgrademogelijkheden. Bijvoorbeeld de bijzondere ultimate attacks.

Het is bovendien een toegankelijke game door verschillende moeilijkheidgraden en extra hulpmogelijkheden die zorgen voor minder frustratie voor de spelers die niet goed zijn in bijvoorbeeld gevechten.

Transformers: Earthspark – Expedition komt nog dit jaar uit voor de Switch, maar ook voor Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, en PC.