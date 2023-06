Pokémon Go Fest 2023 voegt Mega Rayquaza toe aan het spel

Dit jaar maakt Mega Rayquaza zijn opwachting tijdens het Pokémon Go Fest.

Tijdens de verschillende Pokémon Go Fests die de komende maanden over de wereld heen gehouden worden in Londen, Osaka, en New York zal Mega Rayquaza verschijnen. Later is die ook te krijgen tijdens het wereldwijde evenement Mega Rayquaza will then make its worldwide debut during Pokémon GO Fest 2023: Global!

Vanaf het moment dat Rayquaza verschijnt in Pokémon Go komt dat wel met een kanttekening. Je hebt niet alleen Mega Energy nodig voor deze speciale Mega Evolution. Net als in de gewone spellen moet die de aanval Dragon Ascent leren.

Hiervoor heb je een nieuw item nodig: Meteorites. Deze items kun je verdienen door bepaalde research tasks te voltooien tijdens Go Fest.

Wanneer een speler tijdens een Raid of Gym gevecht Mega Rayquaza gebruikt worden alle andere Pokémon in hetzelfde gevecht sterker. Dit effect heeft een groter effect als de andere Pokémon het type Flying, Psychic of Dragon heeft.

Tijdens de Mega Evolution krijg je bovendien extra XP, candy en hogere kans op XL-candy voor het vangen van Pokémon met één van deze drie types.

Pokémon GO Fest 2023 evenementen

Mega Rayquaza zal dus eerst in Londen, Osaka en New York verschijnen. Hoewel iedereen de Pokémon in raids kan bevechten, kunnen alleen mensen met tickets voor de evenementen de Mega Energy krijgen na het verslaan van de raid. Bij deze evenementen in steden zijn er ook Special Research stories beschikbaar waarmee tickethouders de host stad kunnen ontdekken

Pokémon GO Fest 2023: Global

Tijdens Go Fest 2023: Global kan Mega Rayquaza wereldwijd bevochten worden. Iedereen die inlogt tijdens het evenement krijgt een korte Research story die een Meteorite geeft. Wanneer je een ticket koopt zal dit een langere worden die naast andere rewards nog een tweede Meteorite zal geven.