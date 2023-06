[Review] The Super Mario Bros. Movie – 4K Ultra HD Blu-ray – Power Up Edition

Thuis op zoek naar alle easter eggs.

De op-één-na grootste animatiefilm ooit is nu eindelijk uit op dvd, Blu-ray en 4K Ultra HD Blu-ray. Dat houdt in dat je de film nu thuis keer op keer opnieuw kunt kijken om alle easter eggs te vinden. Uiteraard krijg je ook een handvol aan extra’s bij deze film. Maar is het ‘t waard om de fysieke release in huis te halen? Dat lees je in deze review van de 4K Ultra HD Blu-ray-versie.

De film

Wat kan er nog gezegd worden over The Super Mario Bros. Movie dat nog niet eerder gezegd is? De film heeft in de bioscoop het ene record na het andere verbroken en we verwachten dat deze home release die trend voortzet. Het is een combinatie van nostalgie, fan service en die unieke Illumination-humor die de Minions-films zo succesvol hebben gemaakt. Niet voor niets gaf onze Maarten de film een 8,2 toen hij in de bios uitkwam.

Het verhaal heeft niet de diepgang die we van bijvoorbeeld Pixar gewend zijn. Maar niet alles hoeft diepgang te hebben. Soms heb je gewoon behoefte aan een popcornfilm en dan ben je bij The Super Mario Bros. Movie aan het juiste adres. Deze film heeft alles voor een leuke avond. Van de vele nostalgische easter eggs tot de gevarieerde soundtrack. Wie had gedacht dat de Mario-soundtrack van Koji Kondo zo goed vertaald kon worden tot een filmsoundtrack, afgewisseld met iconen als AC/DC?

De Engelstalige trailer

De sterrencast

Uiteraard kunnen we de film niet bespreken zonder de sterren te benoemen die deze klassieke personages vertolken. We focussen ons even op de Amerikaanse sterrencast. Niemand minder dan Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World) vertolkt Mario. Bij de aankondiging van die acteur als de iconische loodgieter konden we niet anders dan verbaasd reageren, maar het mag gezegd worden: Pratt is een geweldige Mario.

Verder zijn er rollen weggelegd voor Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit, Split) als Princess Peach, Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia) als Luigi en Seth Rogan (Superbad, Knocked Up) als Donkey Kong. Komiek Keegan-Michael Key zet een geweldige Toad neer, maar de show wordt absoluut gestolen door Jack Black! Deze alleskunner is een geweldige Bowser. Humoristisch, dreigend en met een gevoelige toon. Tot slot is Mario-veteraan Charles Martinet ook van de partij om een tweetal cameo’s te vertolken.

Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar de Engelse stemmen, zijn ook de Nederlandse acteurs niet mis. Het zijn misschien geen grote filmacteurs, maar stem- en theateracteur Floris van Rooijen als Mario is zeker een genot om naar te luisteren. Verder zijn er rollen weggelegd voor Thijs van Aken (Luigi) en Vajèn van den Bosch (Prinses Peach), waardoor je als liefhebber van Nederlandse stemmen ook zeker niet mag klagen.

De Nederlandstalige trailer

Power Up Edition – De extra’s

De film is op dit moment alleen nog maar verkrijgbaar als de zogenaamde Power Up Edition. Deze editie bevat naast de film ook nog een aantal extra’s om de aankoop van een fysiek schijfje te rechtvaardigen. En hoewel de extra’s de volwassen filmliefhebber niet kunnen bekoren, zullen de kleinere Mario-fans zich er prima mee kunnen vermaken.

Om te beginnen is er ‘Maak kennis met de cast’. Deze serie aan korte video’s introduceert de Amerikaanse stemacteurs en de rollen die ze vertolken. Ook hier wordt de show gestolen door Jack Black die (overduidelijk) heel gelukkig is met de rol van Bowser. Zijn enthousiasme en energie is zelfs zo sprekend, dat de rest van de acteurs lijken te verbleken. Chris Pratt komt zelfs een beetje verveeld over in de video als je zijn aanwezigheid vergelijkt met die van Jack Black. Gelukkig is er nog meer te zien…

Inspirerend

Er is een ‘Making of…’ aanwezig die een hele korte blik werpt op het animatieproces. Het is vooral leuk om de diverse design-documenten te zien, maar we kunnen het helaas niet over een uitgebreide documentaire hebben. Dan is er nog een ‘veldgids’ waarin de verschillende locaties van de film in het zonnetje worden gezet, en ‘Lessen in leiderschap’ van Anya Taylor-Joy. Die laatstgenoemde zal ongetwijfeld inspirerend zijn voor de jongste kijkers onder ons, maar verder voegt het weinig toe.

Het meest inspirerende voor de meeste kijkers zal ongetwijfeld ‘Peaches’ zijn. Deze geniale ballad die Bowser zingt in de film krijgt op de home release een zogenaamde ‘Lyrics video’; een muziekclip met de songtekst in beeld zodat je naar alle hartenlust mee kunt blèren. En dat heb ik gedaan! Peaches blijft nog lááááng in m’n hoofd zitten.

Wat wel ontbreekt: audiocommentaar. Persoonlijk vind ik het een groot gemis, want hoe fantastisch zou een audiotrack met Jack Black zijn? Het had dé selling point kunnen zijn, maar we moeten het helaas zonder enige vorm van audiocommentaar doen.

Drie fysieke versies verkrijgbaar

De film is fantastisch, dus hoe geweldig is het dat je The Super Mario Bros. Movie nu keer op keer kunt kijken? Qua streaming-platformen is het aanbod nog wat beperkt. Op moment van schrijven is Pathé Thuis de enige plek waarop je de film kunt streamen, maar dat kost je €4,99. Verder ben je afhankelijk van de home release.

De Power Up Edition is op dit moment nog de enige versie die verkrijgbaar is. Dit houdt in dat je altijd de genoemde extra’s krijgt. Maar dan heb je alsnog keuze uit 3 varianten. Zo is de film verkrijgbaar op dvd, wat het meest toegankelijke medium is. Daarnaast is de HD-versie verkrijgbaar op Blu-ray en is er de 4K Ultra HD Blu-ray-variant welke ik hier heb besproken. Bij die laatste versie wordt ook de normale Blu-ray meegeleverd, waardoor die versie misschien het meest “future proof” is. Mocht je dus nog niet over een 4K Ultra HD Blu-ray-speler beschikken (zoals een PlayStation 5 of Xbox Series X), maar wel van plan te zijn die in huis te halen, dan is dit tegen de meerprijs misschien de beste keuze. De hoge 4K-resolutie laat de details in ieder geval van het scherm afspatten.

Onrecht

Dan moet er eigenlijk nog één ding genoemd worden. Toen de film in de bios uitkwam, ontstond er een klein schandaal omdat componist Grant Kirkhope, die verantwoordelijk is voor de Donkey Kong-rap uit Donkey Kong 64, geen credit kreeg in de aftiteling. Velen hadden gehoopt dat Nintendo en Universal dit recht zouden zetten in de home release, maar helaas. Grant Kirkhope wordt ook nu niet genoemd in de aftiteling. En dat terwijl zijn DK Rap prominent aanwezig is in de film. Jammer.

Conclusie

The Super Mario Bros. Movie is een feest van herkenning voor Mario-veteranen en een spannend avontuur voor jongere kijkers. De sterrencast, de muziek en de humor maakt deze film een instant classic voor Mario-fans en een vermakelijke popcornfilm voor animatieliefhebbers. De thuisversies komen met voldoende extra’s voor de kids; voor volwassen kijkers had wat audiocommentaar het plaatje echt compleet gemaakt. Maar als jij een Nintendo-fan bent, ongeacht je leeftijd, mag deze film niet ontbreken in je collectie. Een absolute aanrader.

+ Geweldige film

+ Genoeg extra’s voor jonge kijkers

+ Peaches! – Geen audiocommentaar

DN-score: 8,5