Sonic Central keert deze vrijdag terug

Sonic Central, een presentatie rondom Sonic, keert op de verjaardag van de blauwe egel terug.

Aanstaande vrijdag is het tijd voor de derde editie van Sonic Central. De vorige edities in 2022 en 2023 zagen verschillende soorten aankondigingen voorbij komen. Van grote titels als Sonic Frontiers en Sonic Colors tot kleine merchandise als PEZ snoepjes.

Er is nog niets bekend over wat er dit keer voorbij gaat komen, maar waarschijnlijk in elk geval wel Sonic Superstars. De presentatie is om 17:00 Nederlandse tijd.