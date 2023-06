Ook geen E3 in 2024 en 2025?

Hoewel de organisatie zelf zegt dat er nog geen beslissing is genomen.

Na maandenlange speculatie kregen we in maart officieel te horen dat er dit jaar geen E3 zou plaatsvinden. De organisatie kon gewoon niet genoeg interesse opwekken in de industrie. Daarvoor in de plaats lijkt Summer Game Fest het goed te doen met individuele shows van game-giganten. Ook Nintendo heeft afgelopen woensdag hun eigen Direct gehad, waardoor het lijkt alsof de industrie geen behoefte meer heeft aan de E3.

Maar is het dan officieel voorbij voor het (ooit) grootste gamesevenement ter wereld? Als we de Los Angeles City Tourism Board moeten geloven wel. De toeristenorganisatie heeft in hun jaarverslag laten weten dat de beurs voor 2024 én 2025 is geannuleerd. Een bericht dat snel werd opgepikt op het forum van Resetera.

Dit deed de journalisten van Video Game Chronicle vragen om een statement die zij vervolgens kregen. Volgens de ESA, de organisatie achter de E3, zijn er nog geen beslissingen gemaakt:

“ESA is currently having conversations about E3 2024 (and beyond), and no final decisions about the event have been made at this time.” ESA in een statement aan VGC

Hoewel de ESA nog hoop lijkt te hebben, zien velen het als de laatste nagel in de kist van de E3. Of kiezen ze gewoon voor een andere locatie? Wat denk jij? Is Summer Game Fest een goed alternatief? Of hoop je dat de E3 toch nog een Phoenix Down weet te vinden om zichzelf weer terug in het gevecht te krijgen? Laat het weten in de comments.