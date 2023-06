Op 15 juli onthult Nintendo een speciale Famicom-site

Het is bijna tijd voor de 40ste verjaardag van de Famicom!

Het is alweer bijna 40 jaar geleden dat Nintendo de spelcomputer die het allemaal startte, uitbracht. Ja, ze hadden ervoor al games en hardware uitgebracht, maar de Famicom en later, in het westen, de NES hebben de game-industrie blijvend veranderd.

Om de verjaardag te vieren zal Nintendo een speciale website lanceren op de datum die exact 40 jaar na de release van de Famicom is. Dit zal op 15 juli van dit jaar zijn. Wat de site precies gaat inhouden is nog niet bekend, maar er is wel gezegd dat fans terug kunnen kijken naar de oorsprong van bekende series van Nintendo en third-parties.